Israele, ok a Delta e United per operare voli di rimpatrio dagli USA

Dopo le proteste di Washington, Israele ha deciso di riaprire ai vettori statunitensi United e Delta. In precedenza Israele consentiva soltanto a due compagnie locali, El Ar e Israir, di operare voli di emergenza - principalmente da New York JFK - per riportare a casa i cittadini bloccati negli USA.

Lo U.S. Department of Transportation ha richiamato gli accordi sul trasporto aereo che intercorrono tra gli Stati Uniti e Israele e questo, come riporta traveloffpath.com, ha spinto il Paese mediorientale ad autorizzare sia Delta sia United a volare di nuovo su Tel Aviv.



Gaia Guarino