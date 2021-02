Israele si rilancia come destinazione per tutta la famiglia

di Gaia Guarino

Israele si conferma una destinazione a misura di bambino, perfetta per viaggiare in famiglia. Tel Aviv, per esempio, nota come la città che non dorme mai, include nella propria offerta le spiagge, i parchi e i musei.

"È una città che festeggia la vita con i suoi colori", racconta Kalanit Goren Perry, direttrice Ufficio nazionale israeliano del Turismo. Anche Gerusalemme, caratterizzata da un mix di storia e modernità, affascina i più piccoli che possono esplorare, accompagnati dai genitori, i mercati e lo zoo.



"Una meta ideale è il deserto", spiega Goren Perry. Un'esperienza da vivere insieme che non a caso è scelta pure dalle scuole per le consuete gite. E ancora, la bucket list 'kids friendly' non può trascurare il Dolphin Reef di Eliat per nuotare con i delfini nel Mar Rosso. Una vacanza in totale sicurezza dove i visitatori di qualunque età possono sentirsi accolti e coccolati.