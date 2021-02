Nell’anno che segnerà l’ingresso sul mercato di due novità, Kairos Air ed Ego Airways, unlatra compagnia si prepara ad affacciarsi sulla Penisola italiana. Non si tratta di una new entry assoluta, visto che Lumiwings, compagnia aerea con licenza greca, è attiva dal 2015 e ha già lavorato con alcune realtà della Penisola. Però quest’anno metterà le basi al Ridolfi di Forlì per avviare il rilancio dello scalo romagnolo e lo farà basando 3 aerei.

Il 2021 del vettore sarà così contrassegnato da 13 destinazioni che spazieranno dall’Est Europa al Sud Italia fino ad arrivare alle isole greche. Il debutto è previsto per il 26 marzo con il volo su Palermo che, insieme a Trapani, rappresenterà il network domestico.



L'Est Europa

Per l’Est Europa si partirà il 29 marzo con Katowice (lunedì e venerdì) poi dal week-end di Pasqua (venerdì 2 aprile) si aggiungerà Praga (venerdì e domenica). Venerdì 23 i primi voli per Craiova (lunedì e venerdì) e Arad (lunedì e venerdì) poi dal primo giugno sarà operativo anche il Forlì-Lodz il martedì e il sabato.



“Il mare della Grecia e le sue isole – informa la compagnia in una nota - saranno raggiungibili da giugno: il martedì e il sabato si volerà a Santorini e a Rodi, il lunedì e il venerdì a Cefalonia, il giovedì a Creta e la domenica e il mercoledì a Corfù”. Tre le tipologie di tariffe proposte: Light, Classic, Flex. Tra e novità la possibilità di potere portare in cabina cane o gatto con un solo euro di supplemento. Previsto inoltre il cambio gratuito del biglietto fino al 31 ottobre.