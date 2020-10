New entry all'aeroporto di Forlì: arrivano i voli di Air Horizont

La riapertura dell’aeroporto di Forlì vede l’arrivo di una compagnia aerea che inizierà a operare voli di linea: la maltese Air Horizont.

“Nel contesto delle attuali circostanze del mercato - ha spiegato l’amministratore delegato del vettore, Juan Luis Díez - le compagnie aeree devono fare leva sulla capacità di reinventarsi e riscoprire nuovi orizzonti: in quest’ottica, Air Horizont ha individuato le basi di un collaborazione fruttifera con l'aeroporto di Forlì, il cui progetto ci è sembrato particolarmente allettante: di fatto, siamo fermamente impegnati a sostenere il decollo delle attività dello scalo forlivese”.

Dal charter alla linea

Il vettore, attivo da sei anni nel campo dei collegamenti charter, prevede di volare dall'Italia verso la Spagna, la Germania e l'Ungheria già nei primi giorni della prossima primavera.



“Air Horizont - afferma Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. - per la qualità dei suoi servizi amplierà l’offerta delle destinazioni raggiungibili dal Ridolfi, contribuendo a realizzare una rete che permetterà di collegare Forlì a tutta l’Europa”.



Air Horizont è una compagnia maltese, operante dal 2015, con basi sull’isola di Malta, ma anche a Milano e a Saragozza, in Spagna. Il vettore conta, in alta stagione, oltre 150 dipendenti tra personale di cabina, membri dell’equipaggio e impiegati. Possiede una flotta di Boeing 737/400 da 168 posti, tutti in classe economica.



“Si prospetta per noi una magnifica opportunità di diversificazione, che schiude nuove linee operative, capaci di apportare un raggio di luce nell'attuale situazione mondiale - sostiene Cristian Hervera, direttore di produzione di Air Horizont -. Siamo certi di poter offrire un servizio della massima qualità, che saprà fornire un valido supporto all’intero bacino d’utenza della regione”.