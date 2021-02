Kairos Air pronta al decollo: a giugno i primi voli su Milano e Roma

Si avvicina l’ora dell’ingresso sulla scena di uno dei due nuovi vettori italiani annunciati nelle scorse settimane. Dal prossimo mese di giugno dovrebbero infatti iniziare i voli di Kairos Air, la compagnia aerea che avrà base all’aeroporto di Ancona.

Il vettore è stato fondato da un gruppo di imprenditori dell’area, industriali del calibro di Merloni, Lube, Guzzini insieme alla figlia del patron di Itavia Luisa Davanzali (e nella compagnie dovrebbe esserci anche l’ex presidente Astoi Nardo Filippetti). Per il decollo sono previste tre rotte dall’aeroporto di Falconara, che verranno servite utilizzando due Atr 72: si tratta di Roma e Milano Linate, con frequenza plurigiornaliera, e Napoli, con un volo al giorno.



Il programma

Il piano, però, prevede anche un ampliamento già dall’estate con una serie di tratte prettamente leisure sia domestiche (Lamezia Terme, Brindisi, Olbia e Alghero) sia oltreconnfine in direzione Grecia, Croazia e Albania. E secondo alcuni organi di informazione locale si starebbe lavorando anche a una collaborazione con un altro vettore, ovvero l’altra new entry del 2021, Ego Airways.