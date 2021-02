Sos Alitalia: subito 200 milioni per poter continuare a volare

In attesa della cessione, che continua a slittare, occorrono almeno altri 200 milioni di euro per tenere in volo Alitalia. È questa la cifra che il commissario Giuseppe Leogrande chiederà al Governo non appena si sarà formato il nuovo esecutivo mentre - come conferma ilsole24ore.it - la direzione generale Concorrenza dell’Ue ha confermato che ci dovrà essere un nuovo bando di gara per la vendita, “aperto, trasparente, non discriminatorio”.

Una matassa sempre più ingarbugliata, dunque, aggravata dall’incertezza politica in cui il nostro Paese sta vivendo. E mentre il decollo della nuova Alitalia rischia di slittare in autunno, in pericolo è anche l’attuale compagnia che, in mancanza di finanziamenti immediati, già dal prossimo mese rischia di non poter più pagare gli stipendi ai dipendenti.