“Il cda di Ita ha espresso preoccupazione, in linea con la lettera inviata dai vertici all’Amministrazione Straordinaria di Alitalia, per i tempi di attuazione delle procedure di vendita, auspicando un rapidissimo e non più rinviabile avvio delle stesse”.

I vertici di Italia Trasporto Aereo cercano di spingere sull’acceleratore affinché venga attivata la macchina della messa in vendita degli asset di Az, come richiesto dalla Commissione europea. Quello che in fatti doveva essere, anche nelle intenzioni del Governo, un assaggio formale dovrà ora passare attraverso un bando di gara aperto.



Revisione del piano industriale

Il procedimento però, è stato ribadito nel consiglio di amministrazione di Ita che si è tenuto ieri sotto la presidenza di Francesco Caio, deve subire un’accelerata per consentire alla newco di prendere il volo in concomitanza con l’avvio della summer.



Nel corso dell’incontro l’amministratore delegato Fabio Lazzerini ha poi illustrato nel dettaglio il piano di rilancio, nel quale sono state confermate alcune anticipazioni della vigilia, in particolare la necessità di rivedere i programmi alla luce delle previsioni per il 2021, anno nel quale la domanda dovrebbe essere minore rispetto a quanto preventivato in precedenza.