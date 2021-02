Il 'miracolo' di Korean Air: bilancio 2020 con un utile operativo da 219 milioni di dollari

Non solo VietJet. C’è ora anche Korean Air nel brevissimo elenco delle compagnie aeree che nel corso del 2020 sono riuscite a chiudere il bilancio con un risultato soddisfacente.

Se la compagnia vietnamita è riuscita a portare a cara un minimo utile netto, per il vettore coreano il segno più lo si può trovare alla voce utile operativo, come sottolinea Simpleflying. Il dato, 219 milioni di dollari, è infatti inferiore solo del 17 per cento rispetto a quello dell’anno procedente.



Migliora invece rispetto al 2019 il risultato netto, con un rosso da 209 milioni di dollari contro gli oltre 500 dell’anno prima. Un risultato finale, hanno poi fatto sapere dalla compagnia, che solo in parte è legato agli effetti del Covid. A determinare comunque l’andamento positivo la scelta di ridurre al minimo l’attività passeggeri spostandosi sul traffico cargo.