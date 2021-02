Brussels Airlines, ultimo volo per l’A330-200

Brussels Airlines manda in pensione gli A330-200. La compagnia aerea ha inviato oggi in Olanda l’ultimo widebody della gamma firmata Airbus presente nella sua flotta.

L’aereo, si legge su simpleflying.com, sarà presto smantellato e alcune sue parti saranno rivendute come pezzi di ricambio ad altre compagnie aeree.



Nel corso degli anni gli Airbus 330-200 di Brussels Airlines hanno volato offrendo 272 posti, disposti in una configurazione a tre classi.



Ora la flotta del vettore di bandiera del Belgio conta in totale 12 Airbus 330-300.