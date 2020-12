Decolla a maggio il Bari-Bruxelles di Brussels Airlines

Aeroporti di Puglia annuncia che dal prossimo 5 maggio Brussels Airlines avvierà le operazioni tra l’aeroporto di Bari e quello di Bruxelles. Il volo sarà operato fino al 25 settembre con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato.

“In questo momento di grande difficoltà per il sistema dei trasporti e del turismo, la decisione di Brussels Airlines non può che essere salutata con entusiasmo - è il commento del presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti (nella foto) -. L’annuncio del volo con quella che di fatto rappresenta il cuore delle Istituzioni europee, arricchisce l’offerta internazionale con l’aggiunta di nuovi collegamenti e rappresenta un eccellente risultato”.



David Lyssens, direttore network e pianificazione di Brussels Airlines, aggiunge: “Non vediamo l'ora di riaprire il nostro mondo dopo un anno estremamente difficile; per questo siamo molto felici di lanciare, per la prossima stagione estiva, la rotta Bari-Bruxelles, collegando non solo la Puglia alla capitale d’Europa, ma soprattutto una regione italiana molto popolare per i nostri viaggiatori belgi”.