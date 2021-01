Delta e Melissa and Bill Gates Foundation per iniziativa di beneficenza

Delta Air Lines insieme alla Bill and Melinda Gates Foundation per un'iniziativa di beneficenza. L'obiettivo è trasformare i biglietti aerei inutilizzati a causa della pandemia in donazioni.

La fondazione del patron di Microsoft aveva già acquistato una serie di voli con il vettore per un totale di oltre 100mila dollari e invece di chiedere il rimborso o una riprogrammazione, ha scelto di avviare un sodalizio col ceo di Delta, Ed Bastian, per destinare l'importo a 3 organizzazioni charity.



Come riporta travelpulse.com, Bastian si è detto orgoglioso di questa partnership a beneficio di Feeding America, Glaad e The National Center for Civil and Human Rights.



Gaia Guarino