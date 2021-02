Delta investe in tecnologia e lancia il test di identità digitale

Semplificare il modo di viaggiare: è questo l'obiettivo di Delta Airlines. Per farlo si passa attraverso le nuove tecnologie, strumenti rapidi per assistere i passeggeri nel fornire i documenti sanitari e certificare il proprio stato di salute.

Il vettore americano lancerà il primo test di identità digitale negli Usa servendosi di un riconoscimento facciale abbinato a un device completamente touchless. Verrà inoltre offerta la possibilità di acquistare un tampone a domicilio se non addirittura 2 per garantire la massima sicurezza in partenza e al ritorno a casa.



In alternativa, Delta fornirà anche un servizio di test in loco prima del proprio viaggio. Come riporta traveloffpath.com la compagnia aerea ha infine siglato un accordo con TrustAssure per consentire ai propri clienti di caricare i propri documenti online e verificarli poi al check-in.

Gaia Guarino