Finnair introduce le tariffe flessibili one way

Tariffe one way a prezzi ‘calmierati’ senza l’obbligo di fissare una data per il ritorno. Per consentire a chi è costretto a partenze improvvise per qualsiasi motivo e senza sapere quando potrà fare ritorno di non avere vincoli e prenotare soltanto con la certezza della data.

Si apre un nuovo fronte nel percorso ormai infinito della flessibilità da parte delle compagnie aeree in risposta all’emergenza. La proposta arriva da Finnair e sarà valida per tutti i collegamenti domestici e quelli all’interno del Vecchio Continente.



L’emergenza ha infatti messo in luce nuove esigenze da parte dei passeggeri, molti dei quali costretti a partenze improvvise per motivi famigliari o di lavoro, ma senza una certezza sulla data del ritorno.