La curiosità: Finnair vende il suo succo di mirtilli nei negozi finlandesi

Sono sempre più numerose le compagnie aeree che si inventano strategie per continuare a far volare i clienti, anche da casa e almeno con la fantasia. L’ultima idea è quella di Finnair, che inizierà a vendere il suo famoso succo di mirtilli nei negozi di tutta la Finlandia. I

l succo sarà in vendita per il mese di dicembre insieme ai pasti di business class, che sono in vendita già da ottobre.

Come riportato da Simpleflying, le compagnie aeree stanno mettendo in vendita tutta una serie di accessori, dai carrelli dei bar ai pasti, ai pigiami e persino ai nowhere flights.

Ora Finnair vende il suo succo di mirtilli affinché le persone possano gustarlo a casa. La compagnia aerea aveva già iniziato a vendere pasti e ora i passeggeri rimasti a terra in Finlandia potranno recarsi nei negozi di alimentari del Gruppo K e ritirare una bottiglia del succo di mirtillo della compagnia aerea da accompagnare al pasto.



Secondo una dichiarazione sul sito web della compagnia aerea, rendere disponibile il succo nei negozi darà alla compagnia aerea un altro flusso di entrate e consentirà ai passeggeri di godersi un assaggio del viaggio. Il succo è fatto con mirtilli finlandesi al 100% e prodotto a Turku, sulla costa finlandese.