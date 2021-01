Il contagio galoppa: chiuso il corridoio di viaggio tra Uk ed Emirati

Il corridoio tra Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti, Dubai inclusa, è saltato. A causa del forte aumento dei casi di contagio da Covid-19, infatti, gli Emirati sono stati rimossi dall’elenco dei corridoi di viaggio del Regno Unito. Chiunque arrivi a Londra in provenienza da quei Paesi ora dovrà isolarsi per 10 giorni, come ha annunciato ieri il Segretario ai Trasporti Grant Shapps.

Secondo quanto riportato da TravelMole anche il Foreign Office ha provveduto ad aggiornare il warning, sconsigliando tutti i viaggi non essenziali negli Emirati Arabi Uniti. Un passo che dovrebbe portare a un cambiamento nelle mosse dei tour operator britannici che finora, secondo quanto riportato dagli agenti di viaggi, si rifiutano di rimborsare ai clienti il costo del viaggio dal momento che i voli vengono ancora effettuati.



Anche la Scozia ha introdotto la quarantena obbligatoria per gli arrivi da Dubai, chiedendo inoltre a chi è giunto in Scozia dagli Emirati dal 3 gennaio in poi di isolarsi volontariamente a casa per una decina di giorni a partire dal momento del suo rientro.