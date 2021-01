L’ottimismo del 2021: Qantas riapre i voli intercontinentali dal mese di luglio

Dopo un anno, Qantas ha deciso di riaprire ai voli intercontinentali. Il vettore ha infatti riaperto il booking per tutti i voli long haul, che erano stati completamenti bloccati a giugno del 2020.

Le prime partenze sono schedulate per il prossimo 1 luglio, si legge su travelmole.com, praticamente ad un anno esatto dal blocco totale delle rotte intercontinentali del vettore.



“Continuiamo ad aggiornare il nostro schedule internazionale sulla base dell’andamento della situazione dei contagi – dice la compagnia -. Abbiamo riaperto il booking long haul sulla base delle nostre aspettative, secondo le quali i viaggi overseas riprenderanno da luglio di quest’anno”.



Nelle scorse settimane il ceo di Qantas Alan Joyce ha ipotizzato che per la riapertura dei collegamenti il vettore avrebbe richiesto un certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid per permettere di salire sui propri voli, ma si attendono ancora le linee guida in questo senso.