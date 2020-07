Qantas, sospese fino al 2021 le vendite delle rotte internazionali

Sono sospese fino al 2021 le vendite per la maggior parte dei voli internazionali di Qantas. Fino al 28 marzo del prossimo anno la compagnia aerea non permetterà nuove prenotazioni a eccezione delle rotte verso la Nuova Zelanda e il Sud Pacifico, che resteranno operative.



Il vettore, si legge su TravelMole, ha comunque assicurato che le prenotazioni già effettuate non saranno cancellate, ma non sarà possibile effettuarne di nuove.

Inizialmente, Qantas aveva previsto la sospensione di alcune rotte internazionali solo fino a ottobre.