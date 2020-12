Ed Bastian, ceo Delta: “In primavera tornerà la fiducia”

“La prima parte dell'anno continuerà a essere molto dura. Quando arriveremo in primavera e vedremo gruppi più grandi in tutto il mondo che hanno accesso al vaccino, farà molto per ripristinare la fiducia”.

Inizia a vedere la luce in fondo al tunnel Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines. Il manager della compagnia, che continua a essere associata al nome di Alitalia come futuro partner, affida al portale specializzato Travelweekly un’analisi sull’anno che verrà e individua nella prima la svolta, pur mantenendo i piedi per terra, considerando che i tempi non saranno brevi per un cambio di marcia nel settore.



“Il leisure partirà prima. Trasportiamo circa un milione di persone alla settimana adesso – prosegue -. Anche durante la pandemia, la stragrande maggioranza di questi erano viaggiatori per turismo. C'è una grande domanda repressa e ci sarà una grande, grande opportunità entro la metà dell'anno per voli, spostamenti terrestri, hotel, casinò e destinazioni leisure”.



Tempi più lunghi invece per il business travel, che inizierà a smuoversi solo nella seconda metà dell’anno.