Airbus: Serafino D'Angelantonio nuovo head of country in Italia

di Oriana Davini

A partire da gennaio 2021, Serafino D'Angelantonio sarà il nuovo head of country di Airbus in Italia.

Il manager, in azienda dal 1996 e già presidente e ceo di Airbus Italia (un'affiliata di Airbus Defence & Space), sarà responsabile della strategia complessiva, del business e delle relazioni istituzionali di Airbus in Italia, guidando le divisioni Commercial Aircraft, Defense & Space, Helicopters e riportando direttamente a Wouter Van Wersch, head of region and sales Europe di Airbus.



Nato a Pescara nel 1968, D'Angelantonio ha guidato la riorganizzazione aziendale e l'integrazione di Airbus Italia in Airbus.