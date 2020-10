Airbus: l'A320 numero 10mila entra nella flotta di Middle East Airlines

Middle East Airlines entra nella storia di Airbus. Alla compagnia aerea è stato infatti consegnato un A321neo con un numero di matricola di tutto rispetto, ovvero Msn10.000. Si tratta infatti dell’aereo numero 10mila prodotto dal consorzio europeo per la famiglia A320.

È la seconda volta che il vettore si aggiudica una pietra miliare con Airbus: “Mea ha preso in consegna l'Msn5000 nel 2012 – si legge in una nota -, dopo 23 anni di produzione di aeromobili della Famiglia Airbus A320. I successivi 5.000 aeromobili hanno richiesto solo otto anni per segnare questa pietra miliare dell'Msn10000, sempre con Mea”.



Con l’ingresso del nuovo A321neo la flotta della compagnia sale a 18 aerei.