Eva Air Lancia lo speed dating a bordo per le festività natalizie

Eva Air, dopo aver lanciato i 'flights to nowhere' ha inventato un nuovo concept dedicato ai single in cerca dell'anima gemella. In occasione delle festività, durante il giorno di Natale, il 31 dicembre e a Capodanno, si potrà partecipare a uno speed dating a bordo dei loro aeromobili.

La compagnia dedica il servizio agli uomini tra i 28 e i 38 anni e alle donne tra i 24 e i 35 rigorosamente cuori solitari, in possesso di una laurea e residenti a Taiwan. L'iniziativa si chiama 'Fly! When Love Is Flying in the Sky' ed è possibile iscriversi al costo di circa 250 euro. Come riporta travelmole.com anche il pasto servito per l'occasione avrà un tocco romantico: per chi sceglierà la notte di San Silvestro è in programma una cena a lume di candela, per chi opterà per l'1 gennaio una deliziosa colazione. G. G.