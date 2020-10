Il segreto di Taiwan: perché Eva Air e China Airlines fanno profitti

In un periodo nerissimo per le compagnie aeree di tutto il pianeta, alle prese con una crisi senza precedenti, ce ne sono due che hanno addirittura realizzato profitti. Stiamo parlando di China Airlines ed Eva Air, i vettori di Taiwan che hanno chiuso il secondo trimestre di quest’anno con utili operativi.

China Airlines, spiega Simple Flying, ha registrato un utile operativo di 96,1 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2020, invertendo una perdita di 20 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Ma qual è il segreto di quest numeri? La fortissima crescita del cargo, che ha compensato il drastico calo del traffico passeggeri. Basti pensare che, nel solo mese di settembre, per China Airlines il fatturato dovuto al cargo è più che raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2019.



Simili i risultati riportati da Eva Air, il cui utile operativo per il secondo trimestre è di 6,43 milioni di dollari. Un ottimo segnale, che dimezza le perdite registrate dal vettore nel primo trimestre dell’anno.