Cuba, l'aeroporto internazionale dell'Avana riapre dopo otto mesi

L'aeroporto internazionale dell'Avana riapre al turismo internazionale. Dopo quasi otto mesi di stop il Ministero dei Trasporti ha annunciato la riattivazione di voli di linea e charter a partire da domenica 15 novembre

Per tenere sotto controllo la diffusione del virus le autorità cubane hanno disposto che all'arrivo in aeroporto tutti i viaggiatori dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e al tampone e non saranno autorizzati a muoversi liberamente fino alla notifica del risultato del test, che dovrebbe avvenire entro le 48 ore successive.



Il protocollo prevede inoltre che i viaggiatori internazionali paghino una "tassa sanitaria" istituita per coprire i costi delle misure attuate. A. D. A.