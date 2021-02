L'impegno di Cuba: vaccino gratuito a tutti i turisti

Si chiama Soberana 02 il vaccino che, a Cuba, sta entrando nella fase 3 di sperimentazione clinica. Una volta approvato - si suppone già ad aprile -, oltre a essere disponibile per tutti gli 11 milioni di abitanti dell’isola lo sarà gratuitamente anche per i turisti che sceglieranno Cuba come meta delle loro vacanze.

Una strategia umanitaria che non segue la logica del profitto, come spiega Vicente Vérez, direttore dell’Instituto Finlay, incaricato dello sviluppo del vaccino: “Non siamo una multinazionale che considera una priorità il profitto finanziario - dice, come riporta corriere.it -, il nostro obiettivo è creare salute”.



Ad aprile le prime 100mila dosi

Già ad aprile, dunque, potrebbe essere avviata la produzione di un primo lotto da 100mila dosi e, secondo quanto riportato dall’agenzia statale Prensa Latina, Cuba è pronta a produrre un totale di 100 milioni di dosi e quindi ad esportare il vaccino, una volta assicurata l’immunità di gregge sull’isola, compresa la vaccinazione dei turisti.



Oltre a Soberana 02, l’Instituto Finlay sta sviluppando il vaccino Soberana 01, in Fase II di sperimentazione clinica. Il Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cubano sta inoltre testando altri due vaccini: Abdala e Mambisa.