Luke Air non fa nessuna marcia indietro. Il progetto di rebranding di Blue Panorama va avanti.

Il presidente della compagnia aerea Luca Patanè ha confermato il progetto a TTG Italia spiegando: “Dobbiamo farci trovare pronti alla fase di ripartenza. Sono fiducioso perché il turismo si è sempre risollevato da tutte le crisi. Questo è comunque un anno allucinante. Il comparto è fermo da tanti mesi ormai, ma noi imprenditori dobbiamo crederci ancora perché nel 2021 in qualche modo dovremo ripartire. E io voglio farlo anche con Luke Air che a fine 2021 sarà pienamente operativa. Abbiamo congelato l’ingresso di alcune macchine, ma il passaggio da Blue Panorama a Luke Air deve andare avanti”.



Questo mentre la sede di Bpa si trasferisce da Roma a Milano e in attesa che con l’arrivo della primavera vengano finalmente introdotti i corridoi turistici.



Senza quelli l’attività charter di Luke Air non avrà grandi spazi.