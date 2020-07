Da Alitalia a Neos, Luke Air, Air Dolomiti e Albastar. Come sarà la mappa del trasporto aereo di casa nostra quando l’emergenza si potrà dire finita e si riuscirà a intravvedere un vero ritorno alla normalità? E soprattutto, quali attori di casa nostra torneranno a essere protagonisti sulla scena?

Alitalia al giro di boa

Ovviamente non si può non partire da Alitalia, o meglio dalla Newco Alitalia Tai affidata dal Governo nelle mani di Fabio Lazzerini, fino a ieri chief business officer e oggi amministratore delegato, e Francesco Caio, presidente del cda Saipem e ora presidente anche del vettore.



Le possibili new entry

Poi ci sono tutti i se e i ‘si potrebbe’, ovvero le incognite, le new entry annunciate ma per ora non ancora partite ufficialmente, vista anche la situazione del mercato. In questo contesto si è rifatto vivo Giuseppe Gentile, ex amministratore delegato di Meridiana-Air Italy, che starebbe pensando a una nuova compagnia. Il nome della linea aerea potrebbe essere ancora una volta Italian Airways, la stessa che doveva partire qualche stagione fa. E si riparla ancora di Wow Air, che avevamo lasciato in procinto di lanciare una start up italiana mantenendo lo stesso nome.



Il servizio completo con progetti e ambizioni di alcun dei principali attori nazionali è disponibile sull’ultima edizione di TTG Italia, online sulla Digital edition.