Alitalia: il programma MilleMiglia prorogato di un anno

Slitta al 31 dicembre la deadline dell'attuale edizione del Programma MilleMiglia di Alitalia e l’appartenenza dei soci ai club Freccia Alata Plus, Freccia Alata e Ulisse.



"I soci MilleMiglia potranno continuare ad accumulare miglia, fino al 31 dicembre 2021, sui voli di Alitalia, delle compagnie partner dell’Alleanza SkyTeam e degli altri partner aerei, ma anche con l’acquisto di prodotti e servizi offerti dai partner commerciali del programma - si legge in una nota della compagnia -. Le miglia accumulate potranno essere utilizzate fino al 31 gennaio 2022 per richiedere biglietti premio, sconti sui biglietti Alitalia e servizi accessori al viaggio”.



Per quanto riguarda invece l'appartenenza ai club Freccia Alata Plus, Freccia Alata e Ulisse, in scadenza a marzo 2021, questi saranno prorogati a fine marzo 2022.