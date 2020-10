Alitalia, voli Covid free tra Milano e Roma fino al 6 novembre

Proseguirà fino al 6 novembre l’operazione dei voli Covid free sulla direttrice Milano-Roma realizzata da Alitalia in collaborazione con la Sea e con Adr.

“Fino al 31 ottobre – si legge in una nota della compagnia aerea - due servizi aerei in partenza da Roma Fiumicino e fino al 6 novembre due voli da Milano Linate - sui 14 operativi fra le due città - continueranno a trasportare solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo”.



I passeggeri che avevano già effettuato una prenotazione ma non intendono sottoporsi al test possono essere trasferiti gratuitamente su uno degli altri voli disponibili tra Milano e Roma.