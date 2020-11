Emirates: ripartito il Bologna-Dubai. Da metà novembre 3 frequenze a settimana

Sono ripresi nell’ultimo weekend i voli Emirates da Dubai sull’aeroporto di Bologna. Il primo Boeing 777-300er è atterrato ieri sul Marconi riattivando una rotta inaugurata cinque anni fa.

Il collegamento avrà una frequenza settimanale il venerdì e la domenica, con partenza da Dubai alle 8,55 per arrivare a Bologna alle 12,40, mentre il volo di ritorno decolla dal capoluogo emiliano alle 14,30 e atterra a Dubai alle 23,20. Inoltre, a partire dal 18 novembre verrà introdotta un’ulteriore frequenza che, con gli stessi orari, verrà operata il mercoledì.



“L'Italia è un mercato importante per Emirates – commenta il country manager Italia Flavio Ghiringhelli - e siamo davvero orgogliosi del ruolo che svolgiamo nel fornire collegamenti in tutto il mondo ai passeggeri business e leisure di Bologna. La ripresa dei voli consentirà alle aziende emiliane, ma non solo, di esportare i propri prodotti in molte nazioni. Rimaniamo impegnati in questo mercato”.