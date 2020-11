Corridoio Emirati-Uk: Emirates riprende i voli

Emirates ha annunciato la ripresa dei voli tra Dubai e Regno Unito dopo l’apertura del corridoio tra i due Paesi.

Per il presidente e ceo della compagnia aerea, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha sottolineato che le nuove rotte sono il “riconoscimento dell’efficace riposta degli Emirati Arabi Uniti nel contenere la pandemia”, come riporta travelmole.com.



Dal 3 dicembre, inoltre, Dubai sarà pronta ad accogliere i visitatori dal Regno Unito.



L'Inghilterra sta dunque seguendo la via dei corridoi turistici per sostenere i viaggi e l'intero comparto del travel. Anche se pochi giorni fa aveva dovuto sospendere l'accordo con la Danimarca poche ore prima dell'entrata in vigore.