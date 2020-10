L’aeroporto di Forlì torna operativo

Mercoledì 28 ottobre l’aeroporto di Forlì tornerà operativo. L’Enac ha infatti consegnato all’accountable manager, Sandro Gasparrini, l’ordinanza che contiene il regolamento per la gestione dello scalo da parte di F.A..

L’aeroporto si appresta, quindi, a tornare alla piena operatività e a ripristinare i voli commerciali.



“In termini finanziari – spiega in una nota Gasparrini -, sarebbe come dire che il titolo è stato quotato in Borsa. Quanto vale? Alcuni sostengono almeno quattro volte il valore dell’investimento fatto. Comunque sia il suo reale valore, l’aeroporto dovrà dimostrarlo attraverso la sua operatività al servizio dell’intera Romagna. Da adesso, giorno dopo giorno, l’aeroporto dovrà guadagnarsi credibilità attraverso la qualità dei servizi che saprà fornire come gestione aziendale”.



“Ormai – conclude il manager - la platea di coloro che attendono questa apertura è davvero lunga e anche l’economia del territorio la richiede: il nostro impegno è quello di non tradire le attese”.