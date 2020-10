easyJet sospenderà temporaneamente le basi italiane di Venezia e Napoli a causa del calo della domanda. Prosegue il trend negativo autunnale per il trasporto aereo e anche la low cost britannica è costretta a rivedere l’operativo, colpendo in maniera decisa il network italiano.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la compagnia toglierà gli aerei dai due presidi, dove verranno effettuati collegamenti dalle altre basi rimaste (per l’Italia Milano Malpensa). Allo stato attuale la ripresa sul Capodichino è prevista per il 17 dicembre, in vista di un possibile aumento della domanda durante il periodo natalizio. Stop per tutto l’orario invernale invece per Venezia, con riapertura prevista poi per il 28 marzo.



Le previsioni

In un trading update diramato questa mattina dalla compagnia il ceo Johan Lundgren ha spiegato: "Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio, prevediamo di volare circa il 25% della capacità pianificata per il primo trimestre del 2021, ma manteniamo la flessibilità di aumentare rapidamente la capacità quando vedremo il ritorno della domanda e i livelli di prenotazione anticipata per l'estate '21 sono in linea con gli anni precedenti”.