Antitrust e voli cancellati, easyJet: “Offriamo la possibilità del rimborso in denaro”

Dopo l’avvio dell’istruttoria da parte dell’Antitrust nei confronti di quatto compagnie aeree, tra cui easyJet, la low cost arancione fa alcune precisazioni sul proprio operato.



“Prendiamo atto della procedura avviata da Agcm e collaboreremo pienamente con le autorità durante le loro indagini - si legge in una comunicazione del vettore -. Nel caso di un volo cancellato, continuiamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di modificare il volo, richiedere un voucher o ottenere un rimborso in denaro, sempre nel pieno rispetto della legislazione italiana ed europea”.



Il vettore ha anche voluto sottolineare gli effetti che il Covid-19 ha avuto su tutto il comparto travel. “Sin dallo scoppio della pandemia - prosegue -, easyJet é stata costretta a ridurre drasticamente il numero dei propri voli su tutto il suo network; in seguito alla completa sospensione delle sue attività per 11 settimane, la compagnia ha ripreso gradualmente le operazioni il 15 giugno, con un programma molto ridotto. Purtroppo, le restrizioni di viaggio e le conseguenti misure di quarantena, hanno avuto un impatto senza precedenti sull’intero settore”.



Oltre a easyJet, nell'istruttoria sono coinvolte anche Ryanair, Blue Panorama e Vueling.