Alitalia, rinnovo della Cigs per 7mila dipendenti

Alitalia verso un nuovo periodo di cassa integrazione straordinaria. È fissato per oggi il vertice tra il commissario Giuseppe Leogrande e i sindacati per la firma della nuova procedura per quasi 7mila dipendenti delle divisioni Alitalia Sai e City Liner, attualmente in cassa integrazione straodinaria dal 24 marzo scorso fino al 31 ottobre.

Secondo quanto si legge su Corriere.it, i sindacati non escludono la possibilità che il commissario possa richiedere la Cigs per più di sei mesi, se si allungheranno ulteriormente i tempi di lancio della nuova Alitalia. Al momento, infatti, le nomine dei vertici del vettore sono ancora bloccate dalle divisioni tra i 5 Stelle e il Pd. E la situazione di stallo potrebbe durare ancora per lungo tempo.