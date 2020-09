Il Governo Conte prende tempo sulla composizione della squadra che andrà a guidare la nuova Alitalia. Ma i tempi stringono.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista affronta il tema spinoso del futuro della compagnia aerea. Ancora in attesa di decisioni per le quali si è aspettato troppo tempo.