British Airways conferma per la winter il volo da Torino a Londra

British Airways non rinuncia al collegamento da Torino a Londra. La buon notizia per Caselle è che il volo su Heathrow sarà mantenuto per tutto l’inverno: una boccata d’ossigeno per lo scalo, alle prese con il drastico taglio delle rotte internazionali da parte di vettori quali Alitalia, Ryanair e Air Dolomiti.

La difficile situazione ha convinto lo scalo a posticipare il piano di investimenti stabilito, dal momento che il costo per lo sviluppo dell’infrastruttura si dovrà sommare a quelli aggiuntivi necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria e stimati in 500mila euro per il 2021. Da gennaio ad agosto, spiega La Stampa, Torino Airport ha investito circa 2 milioni di euro nello scalo, di cui il 10% per adeguarsi alle disposizioni anti-Covid.