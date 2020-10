Gatwick: una tassa per chi accompagna i passeggeri in auto all’aeroporto

Una tassa per far scendere i passeggeri o prelevarli al terminal. È questa l’idea dello scalo di Gatwick per recuperare entrate in un periodo particolarmente complesso per il trasporto aereo.

Come riporta travelmole.com al momento non ci sono ancora date precise, ma la tassa dovrebbe essere applicata a partire dal prossimo anno.



La mossa segue il trend di molti aeroporti del Regno Unito, anche se per il momento Gatwick non ha introdotto nessun balzello di questo tipo.



L’aeroporto ha anche sottolineato che l’obiettivo è promuovere viaggi sostenibili con soluzioni di trasporto alternative come i bus pubblici o le opzioni di parcheggio in aeroporto che comportano solo due viaggi in macchina totali, escludendo i due viaggi aggiuntivi del ritorno da parte di eventuali accompagnatori.