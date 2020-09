Compagnie aree dopo il Covid: previsioni impossibili

Quando finirà tutto questo? Quando si potrà tornare a volare con numeri e ritmi perlomeno simili e vicini a prima dell'emergenza? Nel settore del trasporto aereo prevale ormai l'idea che, abbandonate le prime previsioni dopo il lungo stop, per rispondere a questa domanda ci vorrebbe la sfera di cristallo. In pochi mesi si sono sgretolate tutte le certezze e tutti i meccanismi che consentivano di analizzare l'andamento del mercato. "Temiamo sia ancora troppo presto per poter fare previsioni in merito a una ripresa totale del settore aviation - dice Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea , soprattutto considerando... (continua nella digital edition)