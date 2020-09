El Al ha un nuovo proprietario: Eli Rozenberg acquista il 42% della compagnia

El Al ha ufficialmente un nuovo proprietario. Si tratta di Eli Rozenberg, un investitore americano-israeliano di 27 anni. Come riportato da Simpleflying, la compagnia di bandiera israeliana ha vissuto un periodo difficile nel corso degli ultimi anni, culminato con l’emergenza Covid-19.

Eli Rozenberg ha acquisito il 42,85% della compagnia aerea per una cifra di 150 milioni di dollari. L'offerta finale è molto più alta rispetto alle offerte precedenti, che partivano da 75 milioni di dollari.

Eli Rozenberg è il figlio dell'uomo d'affari newyorkese Kenny Rozenberg, imprenditore sanitario a capo di Centers Health Care, un polo che gestisce 50 strutture, comprese le case di cura, in tutti gli Stati Uniti. Poiché una delle condizioni preliminari per possedere El Al è quella di essere un cittadino israeliano, Eli sarà il proprietario del vettore.

La famiglia Rozenberg sembra non avere una storia nel settore dell'aviazione, e questo fatto potrebbe preludere a un investimento importante per il rilancio della compagnia aerea.



El Al ha intenzione di riavviare i voli passeggeri da ottobre verso una serie di destinazioni. Prima di riprendere le operazioni, la compagnia aerea deve saldare i suoi debiti nei confronti di numerosi creditori, comprese le autorità aeroportuali che in precedenza avevano bloccato il vettore.

Grazie alla recente iniezione di fondi da parte del Governo e alla vendita di azioni, la compagnia aerea dovrebbe comunque essere pronta a tornare a volare.