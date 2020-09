El Al, la vendita potrebbe saltare. Il mistero del nuovo giovane proprietario

Si tinge di giallo il passaggio di proprietà di El Al, che dovrebbe passare nelle mani del giovane magnate Eli Rozenberg attraverso la controllata Kanfei Nesharim, pronta a rilevate quasi il 43 per cento delle quote della compagnia.

L’affare sembrava ormai concluso, ma nelle ultime ore sarebbero emersi dei particolari che potrebbero fare saltare l’operazione, a meno di aggiustamenti dell’ultima ora nella società in questione. Secondo quanto riportato dalla stampa israeliana, infatti, la Kanfei Nesharim non sarebbe realmente controllata da Eli Rozenberg, ma da suo padre Kenny. Un particolare che potrebbe apparire di poco conto, se non fosse che, al contrario di Eli, Kenny non ha la cittadinanza israeliana, ma quella americana. Paese dove ha fatto le sue fortune economiche.



La questione è così finita nelle mani del Governo che, attraverso i tre ministeri coinvolti, ha confermato che sia a livello legislativo sia a livello di statuto di El Al la proprietà della compagnia può solamente essere affidata nelle mani di cittadini israeliani residenti nel Paese.