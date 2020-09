Cathay Pacific: dal 14 novembre torna il Milano-Hong Kong

Cathay Pacific sta per tornare a volare sull’Italia. La conferma arriva da Justin Chang, Country Manager Italia & Spagna del vettore: “A ore - anticipa - riapriranno le vendite sulla tratta Milano Malpensa-Hong Kong. La data prevista per il ritorno del collegamento andata e ritorno, inizialmente con una doppia frequenza e partenze dall’Italia il mercoledì e il sabato, è il prossimo 14 novembre”.

Il premio agli Italian Mission Awards 2020

Da novembre, dunque, i business traveller italiani potranno contare sull’operatività del vettore, he ha appena vinto il riconoscimento di ‘Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari - Rotte verso Asia e Medio Oriente’ assegnato al vettore di Hong Kong nell’ambito degli Italian Mission Awards 2020.



“La situazione a livello internazionale è in continua evoluzione e continueremo a monitorarla con attenzione per garantire ai nostri passeggeri comunicazioni tempestive - continua Chang -. Eventuali variazioni nella programmazione saranno gestite con massima flessibilità e attenzione alle loro esigenze. Il benessere e tranquillità dei passeggeri sono al centro dei nostri pensieri”.



Il protocollo 'Cathay Care'

Un impegno che si è tradotto in ‘Cathay Care’: un insieme di misure che accompagnano i passeggeri in tutte le fasi del viaggio, dal check-in alla cabina, cui si aggiunge, come sottolinea Chang, “un pacchetto flessibile di opzioni per modificare le prenotazioni in essere ed eventualmente richiedere rimborsi”.



Cathay Pacific aveva già ricevuto lo stesso riconoscimento come ‘Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari - Rotte verso Asia e Medio Oriente’ nel 2017 e nel 2019.