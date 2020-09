Report Wto sul lockdown: l'Asia è il continente con più Paesi chiusi

È l’Asia Pacifico la macroregione con più Paesi chiusi al mondo. Il dato emerge dal report Wto, che analizzando il periodo di chiusura durante la pandemia tuttora in corso segnala come il 61% degli Stati dell’area sia ancora completamente off-limits per i turisti internazionali, contro il 17% dell’Europa, il 41% delel Americhe e il 51% dei Paesi africani.

Delle 27 destinazioni che hanno chiuso completamente i battenti per 30 settimane, spiega agenzianova.com, 19 si trovano nell’area Asia Pacifico. Tra questi Cina, Thailandia, Malesia e Vietnam che, proprio grazie alla chiusura dei confini, sono riusciti a contenere l’epidemia meglio di altri Paesi.