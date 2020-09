L’aeroporto di Torino lancia l’offerta per i weekend

Si chiama “Metti le ali ai tuoi weekend” la nuova offerta progettata da Torino Airport per spingere le partenze nei fine settimana. Fino a fine novembre, l’aeroporto consente di parcheggiare l’auto nel weekend con un tariffa speciale, pari a 9,99 euro. La promozione è valida dalle 10 del venerdì fino alle 12 del lunedì, solamente per gli acquisti online tramite il portale e-commerce o la app dell’aeroporto.

“I dati di traffico dei mesi estivi hanno evidenziato una tendenza in rialzo della domanda di volo da Torino - spiega Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -, in particolare per alcune destinazioni domestiche del Sud Italia. Questo trend conferma che la propensione al viaggio dal nostro territorio, anche in una situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è diminuita”.