Blue Air anticipa la riapertura dei voli al 15 giugno

Sarà anticipata al 15 giugno la riapertura dei voli di Blue Air, a seguito di un programma in linea con le normative sulla mobilità attuate a livello europeo.

Si tratta di una decisione presa anche per venire incontro a un aumento della domanda che si è registrato sul mercato. Per quanto riguarda il mercato italiano l’aeroporto di Torino Caselle continuerà a essere al centro e da lì partiranno le prime 5 rotte in programma.



Dal Pertini sono previsti voli su Catania (sei in totale nella seconda metà di giugno), Lamezia Terme (5), Bucarest (6), Napoli e Bacau (entrambi con 4 voli).