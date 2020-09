Tap aggiunge sei nuove destinazioni leisure per la summer 2021

La politica dei piccoli passi contraddistingue ancora una volta la programmazione di Tap Portugal. E la compagnia guarda all’estate del 2021 come la chiave di volta per la ripresa, inserendo nuove destinazioni.

Sono sei le rotte che la compagnia portoghese introdurrà a partire dall’orario estivo del prossimo anno, in gran parte individuate in chiave leisure. Il vettore collegherà l’aeroporto di Lisbona con Ibiza, Fuerteventura, Oujida, Zagabria, Djerba e Monastir.



Per tutti i voli verranno immesse una o due frequenze alla settimana con l’unica eccezione di Zagabria, per la quale è previsto un collegamento trisettimanale.