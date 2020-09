Tap dopo l'ingresso del Governo: Ramiro Sequeira nuovo presidente

Ha 38 anni e sicuramente è uno dei più giovani presidenti di una compagnia aerea nella storia dell’aviazione civile. Cambio della guardia ai vertici di Tap: l’incarico è stato affidato a Ramiro Sequeira, già direttore delle operazioni della compagnia e con un passato interamente trascorso nel settore.

Sequeira succede a Antonoaldo Neves, il manager voluto dalla precedente proprietà di Tap. Ed è stato proprio il passaggio societario determinato dall’ingresso dello Stato portoghese nell’azionariato a provocare lo scossone ai vertici della compagnia.



Con l’iniezione di liquidità per 1,3 miliardi di euro, determinanti per consentire a Tap di attraversare la crisi, il Governo portoghese è infatti diventato il primo azionista con oltre il 70 per cento delle quote.