Fiumicino: riapre la Plaza Premium Lounge del Terminal 3

Torna a disposizione del pubblico la Plaza Premium Lounge del Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. “Guidate dai principi "We Care for Your Wellbeing" di Plaza Premium Group, holding di Plaza Premium Lounge – si legge in una nota -, le lounge riaperte hanno implementato una serie di protocolli igienici avanzati per salvaguardare la salute e il benessere di tutti gli ospiti e del personale della lounge”.

Gli ospiti che visitano le Plaza Premium Lounge saranno inoltre invitati a partecipare a Smart Traveller, il programma fedeltà del gruppo Plaza Premium, tramite la app omonima con download gratuito su Apple Store e Google Play. Le nuove iscrizioni riceveranno un benvenuto di 100 punti bonus.