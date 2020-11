A Fiumicino la migliore lounge aeroportuale d'Europa

La Plaza Premium Lounge di Fiumicino è la migliore lounge aeroportuale d'Europa. Il riconoscimento è arrivato dai World Travel Awards, iniziativa dedicata alle eccellenze dell'industria di viaggi e turismo a livello mondiale. Aperta nel 2018, si tratta della prima lounge indipendente del gruppo a sbarcare in Italia. Mille metri quadrati di comfort per i passeggeri in partenza e in transito all'aeroporto di Fiumicino.

"Abbiamo riaperto da due mesi - ha commentato Analia Marinoff, general manager di Plaza Premium Lounge - nonostante l'industria turistica sia una delle più colpite dalla pandemia, proprio per dare un segnale positivo e per tener fede alla nostra mission che è quella di rendere migliore l'esperienza di viaggio". A. D. A.