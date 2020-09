Sui treni Eurostar torna il servizio di ristorazione completa

Un altro ritorno alla normalità per Eurostar. La compagnia ferroviaria reintroduce infatti tutti i servizi di ristorazione, seppur con qualche modifica rispetto ad alcuni mesi fa.

Ad esempio, i cibi di accompagnamento, come il pane, saranno servizi in confezioni chiuse. Inoltre saranno offerti ai passeggeri salviette e gel igienizzanti. Viene inoltre consigliato di pagare con carta di credito per limitare il contatto con i contanti.



Come riporta travelmole.com, inoltre, l’operatore ferroviario ha anche precisato che ora tutte le tariffe sono disponibili.