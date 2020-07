Eurostar Amsterdam-Londra: debutto entro fine anno

A fine anno, il collegamento diretto ad alta velocità da Amsterdam a Londra sarà realtà. L'accordo è stato firmato: Regno Unito, Francia, Belgio e Paesi Bassi hanno dato l'ok.

Il servizio dovrebbe essere attivo già tra pochi mesi e grazie a questa novità non sarà più necessario effettuare il cambio a Bruxelles per i controlli di immigration & security.



Il segretario dei trasporti britannico Grant Shapps ha dichiarato che si tratta di una delle più grandi sfide internazionali dei nostri tempi, un duro lavoro per il supporto e il pieno ripristino del trasporto internazionale e del settore turistico.



Come riporta travelmole.com, per la data di inaugurazione dei treni diretti si aspetta ancora conferma da Eurostar, un momento atteso già in primavera che è stato necessariamente costretto a rinvio.

Gaia Guarino